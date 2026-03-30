何文田瑜一推30伙周五起标售 加开3房示范单位

华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一系列至今已累售713伙，合共套现逾120亿元，发展商指于今日起开放瑜一．天海全新3房示范单位，并同步开放予公众预约参观，并上载新一份销售安排，于周五（4月3日）起以招标形式推售30伙向海单位。

华懋销售及市场总监封海伦表示，瑜一系列至今已累售713伙，合共套现逾120亿元，其中瑜一．天海前排向海单位则售出85伙，套现逾20.6亿元，平均成交呎价逾3.28万元。目前项目客源中，有逾6成为内地客，当中投资及自用各占一半，另外有约4成为本地客。封海伦续指，有见市场对向海单位需求强烈，因此决定上载新一份销售安排，涉30伙，将于本周五起以招标形式推售。

封海伦亦提到，一手市场气氛不俗，第一季一手已录逾5,000伙成交，集团旗下开售新盘亦于短期内沽清全盘，而月内亦有多个新盘开售，加上外围局势令资金持续流入住宅市场，因此认为楼市整体正面，价量齐升。而集团第二季将聚焦推售瑜一系列，而旗下西贡白沙湾WHITESAND COVE亦将在短期内推出新销售安排。

华懋销售总经理陈慕兰指，项目于今日开放1伙2A座3房1套连储物室间隔的现楼连家具示范单位予传媒参观，并同步开放公众预约参观。

华懋销售经理冯晋杰称，新一份销售安排推出合共30伙，座落于1A座B室、2A座A室及B室，包括12 伙3房户，面积997方呎，及18伙2房单位，面积分别为591方呎及597方呎，主要为中高层户。

瑜一．天海2A座25楼A室连家具示范单位

发展商于今日开放瑜一‧天海2A座25楼A室的连家具示范单位予传媒参观，面积997方呎，3房1套连储物室间隔。客饭厅呈长形开则，长约7.2米，阔约3.25米，间隔宽敞实用。设有落地玻璃趟门，连接约27方呎露台，增强通风和采光之余，可外望开扬维港景观及东九龙海岸。

寝室方面，单位厅房同向，配合特大窗户，可轻松欣赏到维港景色。主人套房空间感十足，摆放大床后，两旁仍然可以放置床头柜及做到三边落床。另一边设有特高深啡色拼浅木色衣柜，提供充裕的收纳空间。另一间睡房以中性色调结合浅色系木纹家具，营造一个温馨和宁静的私人空间；睡房设有衣柜，雅致实用，提供了充足储物空间。



