黄金海湾．意岚开放式 提价17%重售
更新时间：10:03 2026-03-30 HKT
发布时间：10:03 2026-03-30 HKT
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旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，近日成交加快，星级开放式单位昨日以约390万售出，在重售后仅5天即提价逾17%成交。
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成交价390万
新售出单位为1期5B座21楼F室，属星级开放式间隔，面积313方呎，成交金额390.2万，呎价12466元。根据成交纪录册资料，该单位重新推售仅5天即售出，较15个月前加幅逾17%；买家为邻近屋苑业主，表示项目近期租金回报非常可观，故购入单位作长线投资收租之用。
自该盘入伙后，租赁市场持续畅旺，备受租客追捧，而且其租金表现向好，个别单位回报率高达5.3厘；消息指，该屋苑5A座低层K室，面积206方呎，近日以每月8800元租出，呎租约43元。据了解，业主于2024年以200万购入上述单位，租金回报率约5.3厘。
项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点。
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