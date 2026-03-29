维港．湾畔2B期限量招标 涉3房海景单位

由中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德维港．湾畔，发展商昨日公布项目第2B期御海门首张销售安排，将于周三 （4月1日） 起以招标形式发售20伙，包括10伙3房1套连工作间及10伙3房1套海景单位。

周三起招标发售20伙

中国海外地产董事总经理游伟光表示，自周四开放项目示范单位予公众参观以来，市场反应热烈，因此落实首张销售安排，周三起以招标形式发售20伙海景单位。

他又说，推出招标的单位中，10伙为3房1套连工作间间隔，面积为744方呎，厅房同向，可享港岛东至中环维港两岸的海景。

维港．湾畔分为4期发展，合共提供2,060伙，其中第2B期御海门，由两座住宅大楼组成，合共提供509伙，户型涵盖1房至4房间隔，单位面积介乎305至1,839方呎。