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海瑅湾I暂收逾6000票 超额认购逾22倍 明日截票

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更新时间：10:00 2026-03-29 HKT
发布时间：10:00 2026-03-29 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期海瑅湾I，连日来收票情况理想，项目截至昨晚8时为止，暂收逾6,000票，以首轮发售254伙计算，超额认购逾22倍，将于周一截票。

周二首轮推售254伙

项目至今推出两张价单，合共涉及381伙，周二首轮推售254伙价单单位，面积介乎360至568方呎，涵盖1房及2房户型，以最高15%折扣计算，折实平均呎价15,652元。

其中入场单位为1A座15楼E室，面积360方呎，属1房间隔，折实售价577.66万，呎价16,046元；呎价最低单位为1A座15楼D室，面积457方呎，2房户型，折实售价678.47万，呎价14,846元。

首轮销售将分两组拣楼，A组大手买家优先认购，当中细分2组，A1组每组买家最少购5伙，上限为8伙；A2组买家最少购2伙，上限为4伙。
 

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