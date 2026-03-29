黄金海湾．意岚连日录成交 上车客632.3万购两房户

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，连日录得成交，备受市场追捧，昨日再售出1伙2房单位，成交价632.3万，呎价逾1.41万。

钟情项目环境及周遭配套

项目最新售出单位为第3座21楼B室，面积448方呎，2房间隔，成交价632.3万，呎价约14,114元，买家为上车客，认为项目已届现楼阶段，可即买即住，同时钟情项目环境及周遭配套，参观现楼后，对项目单位质素十分满意，因此即时入市。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。项目邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺。