DEEP WATER SOUTH再沽26伙 连录大手客入市

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH，项目第6A期MONT BLUE昨日进行次轮销售，单日售出约26伙，套现约3亿，包括两组大手客分别购入3伙及4伙，合共涉资约7600万。

两组买家各购3伙及4伙

发展商表示，昨日A组大手客时段，有两组买家分别购入3伙及4伙，其中一组购入1伙2房开放式厨房及3伙1房单位，另一组则购入3伙2房开放式厨房单位，合共涉资约7,600万，而以价单方式推售的第2B座C单位悉数沽清。

DEEP WATER SOUTH开售至今不足一个月，已经累售103伙，合共套现19亿，项目第6B期GRANDE BLANC，日前更录得一组大手客斥资近1.7亿购入2伙4房单位。

其中第1A座37楼A室，单位面积1,696方呎，采4房2套连工作间及私人升降机大堂开则，以8,686.43万售出，成交呎价高见51,217元，再创项目成交价及呎价最高纪录。