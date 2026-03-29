首汇极速沽清后乘势加推 呎价逾2.2万 入场价近570万

新盘市场热度未减，恒基旗下红磡首汇报捷，昨首轮公开发售123伙价单单位，开售仅约4小时内迅速售罄，连同标售单位单日套现逾10亿。项目吸引投资客扫货，大手客时段连沽约90伙，当中最大手斥资逾7,140万连购10伙。发展商打铁趁热昨晚加推38伙，折实入场价约569.88万，折实平均呎价约22,360元，同时落实周三（4月1日）连招标次轮推售50伙。

林达民：单日总成交额达10亿

首汇昨日中午正式开售，恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，推出的123伙价单单位于开售约4小时火速沽清，连同昨日透过招标形式卖出的3伙，单日总成交额达10亿。

市场消息指，大手客组别拣楼程序于昨日下午约3时完成，多组大手客合共购入约90伙，最大手以两个筹号斥逾7140万连购10伙，亦有内地客以约3,720万连购5伙，包括3伙2房及2伙1房。余下约30余个单位，于普通买家的B组时段亦迅速获认购。

就设于尖沙咀商厦的售楼处现场所见，不同组别的准买家按规定时间到场，不时排起伸延数十米的人龙等待发展商人员登记。整体客源以年轻家庭上车客为主，等候抽签拣楼期间与代理商量入市计划，在场亦不乏讲流利普通话的准买家。

投资者进驻 收租回报料4厘

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行录得一组客户以两个筹号，斥逾7,140万购入8伙2房及2伙1房。项目收租回报可达4厘，吸引投资者进驻，该行客户中约半数为投资者。

美联高级董事布少明表示，该行客户中九龙区客人占约7成，港岛及新界区客共占约3成，项目用家比例约占6成。项目上车门槛较低，年轻客比例占约7成。

加推38伙 周三次轮销售

发展商昨晚随即加推4号价单，涉及38伙，面积266至534方呎，折实售价约569.88万至1,249.02万，折实呎价约20,246至24,677元，折实平均呎价约22,360元，较对上一张价单高出约4%，同时落实周三次轮销售50伙，包括新价单38伙以先到先得形式开售，以及招标推售12伙特色单位。

