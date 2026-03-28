红磡首汇首轮销售 大批准买家出席拣楼

恒基旗下红磡首汇今首轮销售，就设于尖沙咀商厦的售楼处现场所见，于登记时间开始前已有数十组客人到场，以年轻家庭上车客为主，在等候抽签拣楼期间与代理商量入市计划，不乏讲流利普通话的准买家。

项目昨晚截收逾4,100票，对比今日开卖的123伙价单单位，超额约32倍。价单发售单位涵盖44伙1房、31伙2房、29伙2房连储物室及19伙3房1套连储物室单位，面积265至534方呎，折实售价522.81万至1,225.62万元，折实呎价18,882至24,520元。

于登记时间开始前已有数十组客人到场。

于登记时间开始前已有数十组客人到场。

招标沽3伙套现5551万

今日另推出8伙招标，在第一轮销售前，已录得3个招标单位接连中标，全部采用90天付款办法，套现总额超过5,551万元。成交的招标单位分别为29楼A室，设有四房一套并连工作室，面积850方呎，连445方呎私人平台及719方呎天台；27楼A室，四房一套间隔，面积600方呎；以及5楼E室，两房连储物室，面积370方呎，并连99方呎私人平台。

中原陈永杰：首轮料「一Q清袋」

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目邻近港铁红磡站及理工大学，收租回报具保证，回报可达四厘，吸引投资者进驻，该行今日出席客户当中约半数为投资者。该行最大手客户打算斥资约4,000万元购入项目8伙作长线收租之用。料今日价单发售123伙可「一Q清袋」。

陈永杰料今日价单发售123伙可「一Q清袋」。

陈永杰指，3月迄今一手成交逾1,800宗，今年首季一手成交已超越5,700宗，属2013年一手新例后13年首季新高。美伊战事未对香港楼市造成严重影响，本月成交量旺势持绩，于成交支持下，楼价升势将维持。

美联布少明：大手客拟斥约5000万购6伙

美联高级董事布少明表示，首汇备受到买家热捧，料可即日沽清。由于项目位置优越，不少单位拥有极佳景观，部份楼层更可享邮轮码头及维港海景，而且最毗邻港铁红磡站天桥网络，交通便捷。项目今日首轮推售，该行客户中，九龙区占约7成，而港岛及新界区共占约3成，项目用家比例约占6成，投资客则占4成，料呎租可达70元，租金回报料逾4厘。该楼盘上车门槛较低，年轻客比例占约7成。项目亦受内地客欢迎，占约5成。该行更有大手客拟斥资约5,000万元购买6伙2房单位。

布少明指该行客户中，投资客则占4成，料呎租可达70元。

布少明指，由于近期资金积极入市，一手交投表现畅旺，首季一手成交量已突破2019年首季所录得的5,524宗，并已创出自2013年一手条例有纪录以来的同期新高，预期次季新盘仍为市场焦点

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首汇价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/3/24 25 265至347平方呎 548.8万至694.2万元 (9,608至24,026元) 2号价单 2026/3/22 50 274至531平方呎 576万至1,179万元 (19,148至24,520元) 1号价单 2026/3/20 50 265至534平方呎 522.8万至1,239.3万元 (18,882至23,208元)

首汇23楼A室示范单位

红磡首汇基本资料