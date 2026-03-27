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首汇暂收3520票 超额27.6倍 明首轮价单售123伙

新盘速递
更新时间：15:56 2026-03-27 HKT
发布时间：15:56 2026-03-27 HKT

恒基旗下红磡首汇明展开首轮销售，恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，项目暂收约3,520票，较明日首轮发售的123伙价单单位超额约27.6倍。明日另推出8伙招标，反应理想，最快即日公布成交结果。视乎销情，有机会即日加推，短期内展开次轮销售。

林达民称，近期同系项目特色单位被受追捧，以每方呎约3.3万至3.4万元卖出，可见该类单位需求强劲。故明日招标单位中亦包括1间4房1套及私人平台单位，属5楼A室，属项目平台特色户中的楼王级单位，面积560方呎，附连平台面积385方呎，平台长度约11米，可直望广阔开扬的市景，更可远跳北角一带的维港海景。

相关文章：红磡首汇分段推售 具提价空间 恒基林达民：今年部署推5盘 涉逾1650伙

首汇价单

价单编号

公布日期

单位数目

实用面积

(平方呎)

折实价 / 呎价

3号价单

2026/3/24

25

265至347平方呎

548.8万至694.2万元

(9,608至24,026元)

2号价单

2026/3/22

50

274至531平方呎

576万至1,179万元

(19,148至24,520元)

1号价单

2026/3/20

50

265至534平方呎

522.8万至1,239.3万元

(18,882至23,208元)

首汇23楼A室示范单位

红磡首汇基本资料

地址

红磡黄埔街8号*

座数

1座

单位数目

241伙

户型

1房至4房

实用面积

228至850平方呎

预计关键日期

2026年12月31日

示范单位地址

尖沙咀美丽华广场一期5楼

发展商

恒地

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