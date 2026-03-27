首汇暂收3520票 超额27.6倍 明首轮价单售123伙
更新时间：15:56 2026-03-27 HKT
发布时间：15:56 2026-03-27 HKT
发布时间：15:56 2026-03-27 HKT
恒基旗下红磡首汇明展开首轮销售，恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，项目暂收约3,520票，较明日首轮发售的123伙价单单位超额约27.6倍。明日另推出8伙招标，反应理想，最快即日公布成交结果。视乎销情，有机会即日加推，短期内展开次轮销售。
林达民称，近期同系项目特色单位被受追捧，以每方呎约3.3万至3.4万元卖出，可见该类单位需求强劲。故明日招标单位中亦包括1间4房1套及私人平台单位，属5楼A室，属项目平台特色户中的楼王级单位，面积560方呎，附连平台面积385方呎，平台长度约11米，可直望广阔开扬的市景，更可远跳北角一带的维港海景。
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首汇价单
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价单编号
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公布日期
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单位数目
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实用面积
(平方呎)
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折实价 / 呎价
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3号价单
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2026/3/24
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25
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265至347平方呎
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548.8万至694.2万元
(9,608至24,026元)
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2号价单
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2026/3/22
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50
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274至531平方呎
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576万至1,179万元
(19,148至24,520元)
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1号价单
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2026/3/20
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50
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265至534平方呎
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522.8万至1,239.3万元
(18,882至23,208元)
首汇23楼A室示范单位
红磡首汇基本资料
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地址
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红磡黄埔街8号*
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座数
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1座
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单位数目
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241伙
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户型
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1房至4房
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实用面积
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228至850平方呎
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预计关键日期
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2026年12月31日
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示范单位地址
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尖沙咀美丽华广场一期5楼
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发展商
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恒地
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