首汇暂收3520票 超额27.6倍 明首轮价单售123伙

恒基旗下红磡首汇明展开首轮销售，恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，项目暂收约3,520票，较明日首轮发售的123伙价单单位超额约27.6倍。明日另推出8伙招标，反应理想，最快即日公布成交结果。视乎销情，有机会即日加推，短期内展开次轮销售。

林达民称，近期同系项目特色单位被受追捧，以每方呎约3.3万至3.4万元卖出，可见该类单位需求强劲。故明日招标单位中亦包括1间4房1套及私人平台单位，属5楼A室，属项目平台特色户中的楼王级单位，面积560方呎，附连平台面积385方呎，平台长度约11米，可直望广阔开扬的市景，更可远跳北角一带的维港海景。

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首汇价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/3/24 25 265至347平方呎 548.8万至694.2万元 (9,608至24,026元) 2号价单 2026/3/22 50 274至531平方呎 576万至1,179万元 (19,148至24,520元) 1号价单 2026/3/20 50 265至534平方呎 522.8万至1,239.3万元 (18,882至23,208元)

首汇23楼A室示范单位

红磡首汇基本资料