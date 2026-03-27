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海瑅湾I连日收票增 不乏大手投资客

新盘速递
更新时间：15:42 2026-03-27 HKT
发布时间：15:42 2026-03-27 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，于昨日上载项目首张销售安排，发展商指是次销售折实平均呎价15,652元，大手组别最多可购8伙。另外于稍后时间公布新一轮开标结果。

信和执行董事田兆源表示，项目首轮销售折实平均呎价15,652元，项目自公布销售安排后，入票客源亦见有增加，当中不少为大手投资客。另外今日稍后时间将公布新一轮开标结果，而项目至今买家中有不少外籍客，当中包括有来自韩国及美国客。

发展商亦介绍项目优势，设有入口连接约5公里将军澳单车环线，住户可踩单车或步行畅游将军澳海滨长廊，感受临海度假式生活。另外亦提供不少罕有运动设施，例如「室内网球场」及「儿童剑击馆」。

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