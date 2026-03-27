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旺角映居首轮推售全盘122伙 大批准买家到场登记 大手客拟斥6000万扫8伙收租

新盘速递
更新时间：12:53 2026-03-27 HKT
发布时间：12:53 2026-03-27 HKT

建灏及市建局合作发展的旺角映居于今日以截收逾3,550票，超额认购逾28倍之势，推售全盘122伙价单单位，成功吸引不少买家到场认购。

就位于尖沙咀商场展销厅现场所见，大批买家于现场大排长龙，现场人流不断，不少买家到场等候发展商人员指示前往售楼处，气氛理想。

相关文章：映居开价首批50伙 每呎均价1.88万 即睇单位示位相

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行客源中以九龙客为主，占7成，新界区准买家占约2成，1成来自港岛区。投资客及用家各占一半，用家以小型家庭、来港专才及年轻上车客为主，长线投资者当中不乏大手客，该行有数组买家有意拣选4伙，料今天可「一Q清袋」。

映居价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积
(平方呎)		 折实价 / 呎价
2号价单 2026/3/21 72 338至347方呎 643.2万至888.8万元
(18,755至25,614元)
1号价单 2026/3/16 50 301至347方呎 579万至716.5万元
(16,880至22,076元)

旺角映居18楼A室示位

美联高级董事布少明表示，该行客源以九龙区为主，占约7成；其次是新界区，占约2成；港岛区则占约1成。「映居」位处市区，邻近交通枢纽及商业核心，生活配套成熟，租务潜力亦相当优厚，预期该项目用家占6成，投资者占4成，项目呎租可达75元，租金回报率逾4厘。该行有大手客计划斥资约6,000万元购入8伙，作投资收租用。

映居入场费579万元

映居首轮销售122伙，涵盖睡房连书房间隔，实用面积301至347平方呎，扣除最高12%折扣优惠，折实售价约579万至888.8万元起，折实呎价16,880至25,614元。

入场单位属6楼E室，实用面积343平方呎，属睡房连书房间隔，扣除最高折扣12%，折实售价579万元，折实呎价16,880元。

映居基本资料
地址 旺角埃华街3号
座数 1座
单位数目 122伙
户型 1房连书房
实用面积 301至347方呎
预计关键日期 2026年10月31日
示范单位地址 尖沙咀21 Ashley 8楼
发展商 建灏地产

 

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