Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ONE STANLEY单号屋逾1.38亿招标沽 每呎成交价4.18万

新盘速递
更新时间：18:33 2026-03-26 HKT
发布时间：18:33 2026-03-26 HKT

建灏发展的赤柱豪宅ONE STANLEY今日(26日)以招标方式再录成交，以逾1.38亿元沽出21号洋房，呎价逾4.18万。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，21号洋房以成交价逾1.38亿，呎价达41,853元，成为项目今年首季第三宗逾亿元洋房成交个案。买家为在内地与香港经商的商人，由于经常来往香港及欧洲，钟情项目生活环境以及无际海景，有见楼市持续向好，加上看好南区赤柱豪宅市场，遂加速入市购入物业自用。

21号洋房位于最临海第二排BERYL AVENUE，面积3,314方呎，属4房4套连书房套、前后花园及天台间隔，地下大厅层采高楼底设计，层与层之间高度高达4.2米。客饭厅空间分明，最长逾 9.2 米，外接特大落地玻璃趟门连接花园，花园面积达1,145方呎，前迎壮丽海景。单位设有私人升降机直达每一楼层。

郑智荣续指，自农历新年以来，项目参观量大增，其中更有多组客人参观第二次或以上，并表示对项目非常有兴趣，鉴于市场反应热烈，决定加推2幢洋房及2个分层特色大宅招标，将于4月9日(星期四)起招标。

连同上述成交，ONE STANLEY至今已售出 37 伙，总成交金额逾39亿元，包括首季录得5宗成交，总成交额逾5.73亿元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
11小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
9小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
7小时前
00:45
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院 一人危殆
突发
8小时前
前台北市长柯文哲遭判17年，褫夺公权6年。
01:02
前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）
两岸热话
5小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
宏福苑听证会｜居民难忘法团怪事：有人坚持告前主席贪污 区议员黄碧娇代败诉方缴律师费
社会
7小时前
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
生活百科
7小时前