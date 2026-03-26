ONE STANLEY单号屋逾1.38亿招标沽 每呎成交价4.18万

建灏发展的赤柱豪宅ONE STANLEY今日(26日)以招标方式再录成交，以逾1.38亿元沽出21号洋房，呎价逾4.18万。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，21号洋房以成交价逾1.38亿，呎价达41,853元，成为项目今年首季第三宗逾亿元洋房成交个案。买家为在内地与香港经商的商人，由于经常来往香港及欧洲，钟情项目生活环境以及无际海景，有见楼市持续向好，加上看好南区赤柱豪宅市场，遂加速入市购入物业自用。

21号洋房位于最临海第二排BERYL AVENUE，面积3,314方呎，属4房4套连书房套、前后花园及天台间隔，地下大厅层采高楼底设计，层与层之间高度高达4.2米。客饭厅空间分明，最长逾 9.2 米，外接特大落地玻璃趟门连接花园，花园面积达1,145方呎，前迎壮丽海景。单位设有私人升降机直达每一楼层。

郑智荣续指，自农历新年以来，项目参观量大增，其中更有多组客人参观第二次或以上，并表示对项目非常有兴趣，鉴于市场反应热烈，决定加推2幢洋房及2个分层特色大宅招标，将于4月9日(星期四)起招标。

连同上述成交，ONE STANLEY至今已售出 37 伙，总成交金额逾39亿元，包括首季录得5宗成交，总成交额逾5.73亿元。