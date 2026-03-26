恒基等红磡新盘命名首岸 共涉1296伙 最快下月推首期

由恒基伙拍希慎及帝国集团合作发展的红磡庇利街项目于今日正式命名为首岸（One Victoria Cove），项目设4期合共1,296伙，发展商表示将于短期内上载楼书及开放展销厅，预计下月率先推售项目第一及第三期，涉648伙。

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，项目合共设4期，提供1,296伙，其中项目第一期及第三期已获批预售楼花同意书，预计将在短期内上载楼书及开放展销厅，料下月开售，倾向以价单形式推售。

韩家辉指，率先推售的第一及第三期分别为项目第二及第一座，分别提供360及288伙，合共提供648伙，主打2房及3房户，另设特色户。项目预计关键日期为2027年8月31日。

希慎写字楼业务及住宅业务总监叶慕贞指，基座设有商场 ，涉及近12万方呎商业楼面面积。交通方面，项目邻近港铁土瓜湾站，及东铁红磡站，可轻松来往各区及内地。另外，项目位于九龙城区中学名校网，同时邻近多间大学，学术氛围浓厚，预计将吸引钟情优质名校网、来自各区的家庭客。

帝国集团项目发展总监曾申翘称，项目拥有启德作为后花园，可到达启德体育园、「启德零售馆」及多个大型零售购物热点，消闲购物一应俱全。此外，项目尽享政府九龙东CBD2的庞大商贸机遇，随著区内发展日趋成熟，发展机遇和租务潜力均可再上高峰。