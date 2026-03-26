峻誉．渣甸山累沽19伙 套现4.6亿 短期内部署销售 倾向先推特色户

峻誉．渣甸山目前至今累售19伙，发展商于今日率先开放1伙顶层特色单位予传媒参观，预告将于周六供预约参观，预计短期内公布新一份销售安排，目前倾向先推售特色单位。

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中信泰富物业代理董事李肇文表示，项目至今累售19伙，合共套现约4.6亿元。项目于今日率先开放1伙顶层天台特色户供传媒参观，周六起开放有兴趣客户预约参观，预计短期内上载首张销售安排，目前倾向率先推售特色单位。

李肇文续指，是次开放单位意向价近4亿，有见近期豪宅市道向好，加上全球局势紧张令不少资金流入香港住宅市场，因此决定先推售特色大单位。目前预约参观客源中，内地客比例占50%至60%，另外亦有中东客户预约。

中信泰富香港地产部物业管理总经理杨狄麟指，项目设有约面积逾1.2万方呎的住客会所，设施包括健身室、阅读区、室外泳池及私人宴会厅等，生活配套多元齐备；其中位于 20 楼的空中花园同时配备户外健身器材及闲座间。