Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海瑅湾I招标沽12伙 大手客掷4700增购4伙 

新盘速递
更新时间：19:48 2026-03-25 HKT
发布时间：19:48 2026-03-25 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，今日招标售出12伙，单日套现近1.7亿元。有大手客添食，以逾4,700万元再购入4伙，连同早前购入的8伙，这位大手客合共连扫12伙海景户，一共涉资逾1.6亿元。

共扫12伙海景户涉资逾1.6亿

今日成交价及成交呎价最高单位为海瑅璟2B座27楼A室，面积775方呎，成交价1,631.6万元，呎价21,053元。

信和执行董事田兆源表示，项目坐落「国际精英社区」，聚集不少专才、教师等专业人士，不少投资者料有可观收租回报，故欲入手作长线投资，亦吸引不少大手客入市。

海瑅湾I自上周五招标至今6日速沽92伙，共套现逾13.2亿元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
10小时前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
5小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
3小时前
泡泡玛特绩后泻20% 依赖LABUBU令市场失望 粉丝感无瘾：「无兴趣再盲目地买」
泡泡玛特绩后泻20% 依赖LABUBU令市场失望 粉丝感无瘾：「无兴趣再盲目地买」
股市
4小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
4小时前
垃圾房惊见「白色粉末」海味！港男执到宝 网民凭2点识破真相：你发达喇｜Juicy叮
垃圾房惊见「白色粉末」海味！港男执到宝 网民凭2点识破真相：你发达喇｜Juicy叮
时事热话
8小时前
邓兆尊首爆曾玩「多人运动」：表现好唔好都死 披露曾当夜总会经理 自诩应当《夜王》顾问
邓兆尊首爆曾玩「多人运动」：表现好唔好都死 披露曾当夜总会经理 自诩应当《夜王》顾问
影视圈
4小时前