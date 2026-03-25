海瑅湾I招标沽12伙 大手客掷4700增购4伙 

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，今日招标售出12伙，单日套现近1.7亿元。有大手客添食，以逾4,700万元再购入4伙，连同早前购入的8伙，这位大手客合共连扫12伙海景户，一共涉资逾1.6亿元。

共扫12伙海景户涉资逾1.6亿

今日成交价及成交呎价最高单位为海瑅璟2B座27楼A室，面积775方呎，成交价1,631.6万元，呎价21,053元。

信和执行董事田兆源表示，项目坐落「国际精英社区」，聚集不少专才、教师等专业人士，不少投资者料有可观收租回报，故欲入手作长线投资，亦吸引不少大手客入市。

海瑅湾I自上周五招标至今6日速沽92伙，共套现逾13.2亿元。

