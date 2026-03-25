海瑅湾I暂收逾4000票 超额认购逾9倍 最快下周初销售

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I连日收票市场反应热烈，发展商指项目至今暂收逾4,000票，超额认购逾9倍，将于日内上载首张销售安排，预计下周初开售。

信和执行董事田兆源表示，项目至今收逾4,000票，对比首2张价单共381伙计，超额认购逾9倍。由于早前项目于内地进行路演，入票客源中，有约2成为内地客，相信开售前相关数字将持续上升，另外录有约200组内地客参观展销厅。

田兆源续指，项目将于日内上载销售安排，预计下周初开售。另外项目于今日展开新一轮截标，其中录有项目大手买家再增持个案。

美联高级董事布少明指，将军澳新盘一直备受市场追捧，2025年该区一手量录2,067宗，不仅较2024年显著增加，亦创自2019年后6年新高，反应区内新盘需求强劲，买家入市意欲高。

美联高级区域营业及策略董事林伟强称，目前市场录有不少大手客有意入市，料购入5至8伙。该行客户中6成为用家，投资客占约4成，入伙后租金料达45元，租金回报率可享逾4厘。美联特于港铁康城站开设海瑅湾专门店。