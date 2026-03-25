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海瑅湾I收逾4200票 超额认购10倍 最快下周初销售

新盘速递
更新时间：09:20 2026-03-26 HKT
发布时间：16:02 2026-03-25 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I连日收票不断弹升。信和执行董事田兆源表示，项目至今暂收逾4200票，对比首2张价单合共381伙计算，超额认购10倍。

信和田兆源表示，海瑅湾早前内地路演，迄今入票占约2成为内地客。
信和田兆源表示，海瑅湾早前内地路演，迄今入票占约2成为内地客。

田兆源：200组内地客参观展销厅

田兆源续称，早前内地路演入票客源中约2成为内地客，相信开售前相关数字将持续上升，另外约200组来自大湾区及上海的内地客参观展销厅。预计最快今日上载项目销售安排，将设有大手组别，料在下周初展开首轮销售。

昨单日招标连沽12伙

项目同时于昨日展开新一轮招标，单日成功招标售12伙，涉资近1.7亿。田兆源指，项目坐落「国际精英社区」，聚集不少专才、教师等专业人士，不少投资客料有可观收租回报，故欲入手作长线投资，亦吸引不少大手客入市。项目亦录有大手客添食个案，于昨日以逾4700万连购4伙，连同早前购入的8伙，该大手客至今合共连扫项目12伙海景大宅，涉资逾1.6亿。

昨日成交价及呎价最高单位为海璟2B座27楼A室，面积775方呎，成交价1631.6万，呎价约21053元。海瑅湾I自上周五招标至今已沽92伙，合共套现逾13.2亿。

美联高级董事布少明开设海湾专门店时指出，将军澳新盘一直备受追捧，2025年该区一手量录2067宗，亦创自2019年后6年新高，反应区内新盘需求强劲。

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