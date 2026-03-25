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红磡首汇暂收逾2220票 超额认购17倍

新盘速递
更新时间：14:58 2026-03-25 HKT
发布时间：14:58 2026-03-25 HKT

恒基旗下红磡首汇暂收逾2,220票，对比周六（28日）首轮开售的123伙价单单位，超额17倍，其中不乏大手准买家有意买多于1伙，最多买8伙。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，周六开售价单单位折实平均呎价约21,228元，项目至今收逾2,220票，对比首轮开售的123伙价单单位超额17倍。

根据销售安排，是次设大手组别，林达民指，大手可最多买8伙，客源中已有不少准买家有意买多于1伙，更有客人想连购8伙。林达民认为现时楼价对比2021年8月高峰期仍然低水，属入市好时机。

林达民介绍指，住宅会所CLUB CHESTER，连园林面积约1.4万方呎，提供健身室、宴会厅等设施，公司亦十分重视ESG，项目园林平台位置设太阳能树。

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