启德维港．湾畔2B期现楼示位首曝光 短期内推售

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德新盘维港．湾畔2B期，于昨日突击上载楼书，发展商于今日率先开放2伙现楼示范单位供传媒参观，并透露周内开放项目现楼示范单位予公众参观，短期内上载销售安排。

中国海外地产董事总经理游伟光表示，于昨日已上载项目楼书，并于今日开放2伙现楼示范单位供传媒参观。预计周内开放示范单位予公众参观，部署短期内推售，目前倾向推售临海单位。

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德新盘维港．湾畔。

中国海外地产助理总监何家宜指，维港‧湾畔系列至今累售232伙，套现逾40.1亿元，平均成交呎价逾3万元，至今所售出单位均为临海单位。

中国海外地产董事总经理游伟光（左）及中国海外地产助理总监何家宜。

发展商今日开放项目全新海景现楼单位予传媒参观，包括1个装修住宅单位及1个无改动住宅单位，均为3房间隔；装修单位为第2B期5B座17楼A室，面积744 方呎，属3 房1套加工作间及洗手间间隔，客厅/饭厅与所有睡房同享港岛东至中环维港两岸景致。主人睡房预留衣柜位，亦特设弧形中空玻璃幕墙设计，视野角度广阔 。

维港．湾畔第2B期第5B座17楼A室示范单位：

客饭厅以长方形设计，长5.3米，阔2.9米，宽敞舒适，间隔实用。米白墙面与绿色沙发形成温馨对比，搭配黄色软装，使整体空间在视觉上更加生动。家具选用简约的线条设计，既展现出现代感，又不失东方的典雅。

寝室方面，主人套房强调优雅，整体布局与雅致装饰相辅相成。衣柜的弧形扶手及装饰层架增加流畅感。床头吊灯及地毡颜色呼应墙纸，创造视觉和谐。主人浴室地台及墙身均以暖啡色高级石纹设计，配以特色弧形镜柜及一系列优质品牌，带来酒店式的享受。

维港．湾畔示位第2B期 第5B座17楼B室

发展商另开放1伙无改动交楼标准示范单位，单位为5B座17楼B室，面积667方呎，同为3房1套间隔，单位采开放式厨房设计，方便出餐。单位厅房同向，所有睡房均可享开扬海景。



