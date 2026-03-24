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DEEP WATER SOUTH 6A期加推93伙 每呎均价2.81万

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更新时间：21:23 2026-03-24 HKT
发布时间：21:23 2026-03-24 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期加推93伙，折实平均呎价约28,105元。

会德丰地产黄光耀(右)指，周六发售共99伙。
会德丰地产黄光耀(右)指，周六发售共99伙。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，今日原价加推价单2号共93伙，包括39个1房（开放式厨房）、39个2房（开放式厨房）及15个2房1套(梗厨)单位。面积337至563方呎，折实售价886.5万至1829.7万元，折实呎价 26,306至32,499元，折实平均呎价约28,105元。

黄光耀补充，该盘同步公布销售安排第2号，周六发售共99伙，以价单形式发售93伙及以招标形式发售6伙，涉及39个1房（开放式厨房）、39个2房（开放式厨房）及15个2房1套(梗厨)单位及6个平台特色单位。分S组、A组，以及B组时段。

入场单位及最低呎价单位，为第2A座9楼F室，1房（开厨）户型，面积337方呎，价单定价1,042.9万元，价单呎价30,947元，折实售价886.5万元，折实呎价26,306元。
 

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