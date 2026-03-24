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海瑅湾I加开2房示位参观 部署加推应市

新盘速递
更新时间：15:57 2026-03-24 HKT
发布时间：15:57 2026-03-24 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I连日收票理想，发展商表示，有见市场反应热烈，率先开放全新的示范单位予传媒参观，并将于今日加推，预计不少于127伙，且有轻微提价空间，短期内上载首张销售安排。

信和执行董事田兆源表示，项目自展开收票后反应理想，在今日稍后时间加推新价单，预计不少于127伙，并有一定提价空间，主力为内园景单位，不过有见不少客户查询有关海景单位，不排除推出海景户。

田兆源续指，有见目前市场上年轻买家主要对2房户感兴趣，因此率先开放全新2房示范单位予传媒参观。另外将在短期内上载首张销售安排，料设大手客时段，目前上限可买最多8伙，目的另更多年轻买家有机会入市项目。

海瑅湾I两房单位属于项目的主打户型，共960伙占全盘逾75%，面积介乎451至615方呎。今日开放予传媒参观单位以第2B座38楼F室为蓝本搭建，面积452方呎，间隔实用，不少客人表示对这款开则感兴趣。

第2B座38楼F室示位相：

全屋采用复合木地板，层与层之间高度约为3.15米，空间感十足。大门采用智能电子门锁，配备专利级防窥视密码键盘等多种开门功能，住客可尽享家居安全与便捷。

单位门口附设一组鞋柜，设计方便贴心。客饭厅长形开则，容易布局，并与露台相连，可采纳室外自然光线，营造明亮舒适感觉。项目特意将单位露台及工作平台巧妙结合，面积达38方呎。

主人睡房空间宽敞，已预留衣柜位置，住户可灵活摆放家具。另一间睡房间隔同样方正实用，共享同一座向景观，备有采光度十足的玻璃幕墙窗户。

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