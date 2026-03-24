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映居周五尽推全盘122伙发售 逾半数内地及投资客

新盘速递
更新时间：15:07 2026-03-24 HKT
发布时间：15:07 2026-03-24 HKT

建灏及市建局合作发展的旺角新盘映居，自项目开价后，市场反应理想，即日已录超额认购 ，并公布销售安排，铁定于本周五（27日）尽推全盘122伙发售。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，映居毗邻港铁奥运站及旺角站，约5分钟即达高铁香港西九龙站，贯通南北双核心商圈，属同区罕有的超短期楼花新供应。

映居自上周一开放展销厅及示范单位以来，人流不绝，被受热捧，参观人士超过一半来自九龙，其余分布港岛及新界；逾半数为内地客及投资者，当中不乏大手投资者，其余为本地客，当中6成为用家及家庭客。鉴于市场反应热烈，为满足买家需求。

建灏销售部副总裁吴傲楠表示，首轮销售安排设3个组别 ，当中包括大手客组别（A1及A2组）及购买1至2伙的B组买家，A1 组买家可认购至少3至12个单位 ；A2 组买家则可认购2个单位；至于B组买家，则可认购1至2个单位。

为照顾不同买家需要及让更多用家购入单位，已预留至少42个单位给B组买家认购 。映居于本周四（26日）截止登记。

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