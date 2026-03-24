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荟淳暂收逾400票 伙代理推优惠

新盘速递
更新时间：14:04 2026-03-24 HKT
发布时间：14:04 2026-03-24 HKT

宏安发展的黄大仙新盘荟淳，将于周五以价单形式推售100伙。发展商表示，项目至今录逾400票，超额认购逾3倍，项目将于明日截票，周四抽签，并将视乎周五销情，有望即日加推，且有一定提价空间。

宏安执行董事程德韵表示，项目至今累录逾400票，超额认购逾3倍。目前入票客源当中，有6成为九龙客，其中逾2成为同区客，新界区准买家占3成，其余为港岛区。

程德韵续指，项目现时用家占大比数，约有6至7成为自用客，另外约3成为投资客，而内地客比例则占约2成。项目将于明日截票，周四展开抽签并于周五开售。届时将视乎当日销情，最快即日加推，且有一定提价空间。而项目特色单位则倾向以招标形式发售，预计现楼后再推售。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目位处东九龙市中心，邻近港铁黄大仙站，拥铁路概念；加上项目关键日期为今年8月底，拥极短楼花期，料可吸引用家及投资者注目，预计周五销售可「一Q清袋」。

为配合项目销售，中原特于港铁钻石山站开设专门店及提供置业优惠。中原东南中九龙区营业董事李玉祥表示，中原将为客户送出收租保优惠。由即日起至今年4月30日，凡经中原购入项目，入伙后首2年再经中原租出的首10个单位业主，享首2年「中原收租保」，优惠总值19,600元。

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