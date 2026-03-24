首汇暂收约1500票 超购14倍 最快周末首轮销售
更新时间：10:27 2026-03-24 HKT
发布时间：10:27 2026-03-24 HKT
发布时间：10:27 2026-03-24 HKT
恒基旗下红磡首汇收票如火如荼，项目迄今已累收约1500票，料今日将公布销售安排，最快周末进行首轮销售。
超额认购14倍
首汇昨日继续开放位于尖沙咀商厦的展销厅，即使为工作天仍有不少准买家到场，代理亦积极于基座商场内外捞客，气氛理想。发展商表示截至昨日（23日）晚上8时，项目已收约1500 张登记，以2张价单100伙计算，超额认购14倍。项目今日将公布项目最新部署，市场估计项目日内会公布销售安排，月内展开首轮销售。
项目至今的首2张价单涵盖25伙1房、55伙2房及20伙3房，面积由265至534方呎，价单售价580.9万至1377万，价单呎价20980至27245元，以最高折扣率10%计算，折实售价522.81万至1239.3万，折实呎价18882至24520元。
是次发展商提供多种付款办法，其中以90天现金付款计划提供最多折扣优惠，可达楼价10%；另设成交期为128天及180天的付款计划，若提早完成交易可获现金回赠；至于选用建筑期计划就可享最高7%折扣，项目预计关键日期为今年年底，距今约9个多月，楼花期不长。为方便买家准备入市资金，发展商提供最高达楼价三成的二按。
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