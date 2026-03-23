天泷连售5伙 呎价高见4.05万

由恒基牵头伙拍会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国会作发展的启德天泷刚以招标方式连沽5伙，套现逾1.92亿，个别单位呎价高见4.05万

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，部门旗下项目今日暂以招标形式售出6伙，套现近2亿元，其中天泷今日连沽5伙，套现逾1.92亿元，包括1座29楼C室、2座25楼A室、3座10楼A室、5座3楼A室及6座26楼A室，面积635至1,382方呎，成交价由 1,539.87万元至 4,882万元 ，成交呎价由24,250至40,599元。项目自现楼后累售219伙，连车位套现约88.7亿元。

恒基同系九龙城南首最新售出3楼A8室，实用面积224方呎，连528方呎平台，成交价633万元 ，成交呎价28,259元。「南首」早前推出的5伙连平台特色单位已全数沽出，套现约2746万元，将于短期内加推单位应市。全盘至今累售276伙，占全盘约88.2%，套现约14.5亿元。