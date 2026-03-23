柏傲庄I顶层特色户招标推 造价挑战新高

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄I今开放项目顶层临河特色大宅供参观，该单位以招标形式推出，有望挑战项目新高。同系列的柏傲庄III约500多个单位料于上半年推出。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，柏傲庄座落的大围站为两铁交汇站，生活配套一应俱全，今对传媒开放顶层特色示范单位，该单位以招标形式推出，造假有望挑战项目新高。

何家欣解释，同系列柏傲庄II的5A座62楼A室，面积1207方呎，同为4房双套，于去年以4,680万元售出，呎价38,773元，呎价为新界区去年一手分层单位新高，而今日开放单位景观更优秀，有望再创新高。

至于柏傲庄III现有逾500个待售单位，何家欣指出，该期数位于项目地盘最单边的位置，已于2月获批入伙纸，至今已接获不少查询，认为与柏傲庄系列项目一同享类近优势的3房至4房供应实在不多，相信已积累不少市场需求，会与合作伙伴商讨，尽快推出柏傲庄III单位，不排除先推出上述提及的优质河景大宅。

何家欣称，系列项目有个别单位二手转售时升值近15%，反映项目抗跌力强，相信能受市场欢迎。

新世界策略设计部总监郑静如表示，项目今开放2A座52楼B室，属无改动连装饰单位，面积1,363方呎，为4房2套连工作间设计，层与层之间高度达3.5米，内置楼梯连接私人天台，面积960方呎，私隐度极高。



单位坐拥罕有一线河景与山峦景致，视野开扬，宽阔客厅及饭厅连接面积56方呎平台，将山景及河景引进室内。