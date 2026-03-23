康城海瑅湾I暂收3000票快加推 招标单日沽19伙 4房双破顶 每呎2.33万

由信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I越战越勇，项目截至昨日暂收票数已增至逾3000票，超额认购11倍，最快今日加推新价单，昨日并添招标成交，单日连沽19伙，首录4房双套大宅海瑅天成交，以其成交价逾2692万及呎价2.33万齐创项目新高。

信和执行董事田兆源昨日下午表示，项目至今收逾2700票，以首张价单254伙计算，超额认购近10倍，入票客源中，有逾一半为将军澳区客，另外有约2成来自九龙东，港岛东及新界区客户则各占约15%。有见市场反应热烈，将于最快今日加推新价单，并且有一定提价空间，短期内将公布首张销售安排。发展商昨晚更新入票，共录逾3000票，超购11倍。

田兆源：近3成内地客入票

发展商早前为楼盘于大湾区进行路演，亦取得成效，田兆源表示，目前入票客源中有近30%为内地客，相信开售前相关数字会继续上升，随着康城交通更趋完善，将军澳跨湾大桥能与中九龙干线接轨，驾车18分钟便可到达西九龙，可接驳高铁前往内地各大城市，相信此一大优势成功吸引内地客源。发展商于项目刚推出不久便亦于深圳、广州及上海进行推广，吸纳内地客源，成果见效，从上周首轮招标中，当日入市客人中有约3成为内地客，可见项目深受内地客欢迎。

另外，项目于昨日新一轮截标，单日售出19伙，套现逾2.6亿。其中全盘仅得14伙的4房标准户型海瑅天亦首录成交，售出单位为1A座56楼A室，面积1154方呎，属区内罕有的4房双套连工作间套的全海景大宅，成交价逾2692万，呎价23331元。

招标至今速沽80伙

田兆源提到，海瑅天是次能够造价及呎价同创项目新高外，由于项目坐落「国际精英社区」，聚集不少专才、教师等专业人士，不少投资客料收租回报可观，故欲入手作长线投资用，昨日招标亦录有大手客扫货个案，一组客大手连购3伙，包括1伙2房及2伙3房户，合共涉资逾5059万。项目自上周五招标至今已速沽80伙，合共套现逾11.5亿。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰出席海瑅湾专门店表示，将军澳区过去1年未有全新项目推出，项目为区内1房至4房提供全新供应，除迎合上车客及投资收租客需求，亦同时兼顾分支家庭及换楼客需要。项目招标销情理想，带动一股抢购热潮，相信以价单形式推售的单位亦同受追捧；九龙董事刘瑛琳则指，区内租务不俗，上月28日共录347宗租务个案，其中175宗来自日出康城区，二手屋苑现时平均呎租可达约42元，回报可达4厘，故项目吸引长线投资客及大手客入市。

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