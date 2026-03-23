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康城海瑅湾I暂收逾2700票 超额认购近10倍 日内提价加推

新盘速递
更新时间：16:24 2026-03-23 HKT
发布时间：16:24 2026-03-23 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I于昨日起展开收票，至今收逾2,700票，超额认购近10倍。发展商表示，最快日内加推新价单，并有一定提价空间，短期内推出首张销售安排。

信和执行董事田兆源表示，项目于昨日起展开收票，项目至今收逾2,700票，以首张价单254伙计算，超额认购近10倍。入票客源中，有逾一半为将军澳区客，另外有约2成来自九龙东，港岛东及新界区客户则各占约15%。另外，目前入票客源中有近30%为内地客，相信直至开售前相关人数会再有上升。

田兆源续指，有见市场反应热烈，将于最快日内加推新价单，并且有一定提价空间，短期内将公布首张销售安排。另外，透过招标形式推出的海景户单位于今日展开次轮截标，将于稍后时间公布招标结果，其中将包括海瑅天4房2套全海景单位，料创项目成交价及呎价新高。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，H按最新录1.95厘，跌穿2厘水平，并创近期新低，对投资客及用家均属好事，预计资金将持续流入住宅市场，并且投资客比礼亦会增加。今年楼市「小阳春」提早出现，反映市场购买力充足，买家入市意欲高涨。

中原九龙董事刘瑛琳指，将军澳区租务表现不俗，以2月为例，月内28日可录347宗租务个案，其中175宗来自日出康城区，而二手屋苑现时平均呎租可达约42元，租金回报率可达4厘，料项目可吸引长线投资客及大手客入市。中原特于港铁日出康城站开设海瑅湾专门店。

相关文章：海瑅湾I速收1600票 超额认购逾5倍 田兆源：不乏打算购入多于1伙
 

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