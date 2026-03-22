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荟淳加推50伙 每呎均价1.91万

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更新时间：18:49 2026-03-22 HKT
发布时间：18:49 2026-03-22 HKT

宏安发展的黄大仙荟淳，自推出价单第1号以来，凭借其「短楼花」绝对优势及实用开则，备受市场追捧。

宏安程德韵(图左)表示，项目首张价单已录得踊跃认购反应。
宏安程德韵(图左)表示，项目首张价单已录得踊跃认购反应。

宏安执行董事程德韵表示，项目首张价单已录得踊跃认购反应，已录250票认购意向登记，超额认购4倍，反映市场对短楼花物业的殷切需求。为回应大众的热烈支持，发展商决定即日加推价单第2号共50伙，以满足大众置业需求。

宏安营业及市务助理总经理陈永盟补充，价单第2号继续涵盖多元户型满足不同置业阶梯，共涉50伙，当中包括9伙开放式、37伙2房及4伙3房。按荟淳快收楼付款计划最高折扣照售价减30%计算，折扣后售价约408.8万至949.5万元，折扣后呎价由17,965至21,723元，该批单位折实平均呎价19,188元。
 

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