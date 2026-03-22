Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海瑅湾I速收1600票 超额认购逾5倍 田兆源：不乏打算购入多于1伙

新盘速递
更新时间：16:15 2026-03-22 HKT
发布时间：16:15 2026-03-22 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，首日即收票已突破1,600票，录超额认购逾5倍。

最快日内加推 具加价空间

信和执行董事田兆源表示，项目今天开始收票约3小时，认购登记数字已突破1,600票，对比首批254伙，录超额认购逾5倍；最快日内加推单位，具有加价空间。

将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I不乏捧场客。
将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I不乏捧场客。

田兆源称，客源中不乏投资者打算大手购入多于1伙，且有不同国籍准买家入票。此外，项目日前起推出招标的海景户备受追捧，有机会于明日公布部分单位招标结果。

相关文章：海瑅湾I示范单位参观现人流 部署下周加推

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
6小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
00:48
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
2026-03-21 13:18 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
传山西有男子被割下体陈尸街头。
00:31
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
即时中国
6小时前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
生活百科
7小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
3小时前
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟靠《爱回家》入屋将娶许倚榕  父获封太平绅士母曾任职教育局
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟靠《爱回家》入屋将娶许倚榕  父获封太平绅士母曾任职教育局
影视圈
4小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
即时国际
8小时前