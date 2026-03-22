海瑅湾I速收1600票 超额认购逾5倍 田兆源：不乏打算购入多于1伙
更新时间：16:15 2026-03-22 HKT
发布时间：16:15 2026-03-22 HKT
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信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，首日即收票已突破1,600票，录超额认购逾5倍。
最快日内加推 具加价空间
信和执行董事田兆源表示，项目今天开始收票约3小时，认购登记数字已突破1,600票，对比首批254伙，录超额认购逾5倍；最快日内加推单位，具有加价空间。
田兆源称，客源中不乏投资者打算大手购入多于1伙，且有不同国籍准买家入票。此外，项目日前起推出招标的海景户备受追捧，有机会于明日公布部分单位招标结果。
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