首汇暂收逾500票 提价加推50伙 每呎均价2.14万
更新时间：15:46 2026-03-22 HKT
发布时间：15:46 2026-03-22 HKT
发布时间：15:46 2026-03-22 HKT
恒基旗下红磡首汇连日暂收逾500票，随即加推2号价单，涉及50伙，折实平均呎价21,498元，发展商指轻微加价约2%，最快周末展开销售，不排除会再度加推。
不排除加推3号价单
恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，今日加推的50伙单位，折实平均呎价21,498元，轻微加价约2%，部署周末展开首轮销售，不排除于公布销售安排前加推3号价单。
林达民指出，示范单位参观情况理想，截至今午约3时已经收逾500票，对比现有2张价单100伙超额认购约4倍。客源中约45%为投资客，见同系列项目单位呎租可达70至80多元，享4厘回报而有兴趣入市。
新加推单位涵盖15伙1房、30伙2房及5伙3房，面积274至53方呎，计算10%折扣优惠，折实售价576.18万至1,179.36万元，折实呎价19,148至24,520元。
另外，林达民介绍项目2房连储物室间隔，为至今较受欢迎的户型，以23楼D室为例子，面积406方呎，单位层与层之间高度约3.3米，利用高楼底提供聪明收纳空间。单位客饭厅以长方形布局，长约4.7米，连接著38方呎「三合一」露台。是次另提供3款不同的橱柜门饰面及客饭厅墙身油漆颜色，按喜好自由选择。
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