DEEP WATER SOUTH 6A期首轮售93伙 大手买家1.29亿购10伙

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸压轴新盘DEEP WATER SOUTH 6A期今展开首轮销售，以超额认购近23倍之势发售93伙。就现场所见，于大手客登记时段已有近数十组买家到场，等候发展商人员安排前往售楼处，期间继续与代理商量入市策略，气氛不俗。

黄光耀：4小时已速沽60伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，港岛南岸压轴新盘DEEP WATER SOUTH 6A期今日首轮发售，开售约4小时已速沽60伙，单日套现近7.2亿元，其中A组大手客时段售出26伙，套现逾3.22亿，当中更有一组客人大手购入10伙，涉资约1.29亿元，包括4伙1房及6伙2房单位。

另外，今日推售单位中第2B座B室及C室已悉数沽清，买家包括南区家庭客、高端投资者、内地专才及专业人士，更有外籍经商人士购入高层单位。是次销售成绩理想，集团有望短期内加推新一批单位应市。

DEEP WATER SOUTH 6A期今日展开首轮销售。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行录大手买家斥资逾1.288亿元购入10伙，包括4间一房单位、6间两房单位。

美联高级董事布少明则说，该行有客人计划斥资约4,000万元买4间1房，主要作投资之用。该行客源中内地客占比逾一半，预计项目单位呎租能达80元，回报约4厘。