DEEP WATER SOUTH 6A期首轮售93伙 大手买家逾1.288亿购10伙

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸压轴新盘DEEP WATER SOUTH 6A期今展开首轮销售，以超额认购近23倍之势发售93伙。就现场所见，于大手客登记时段已有近数十组买家到场，等候发展商人员安排前往售楼处，期间继续与代理商量入市策略，气氛不俗。

多组准买家有意购入4伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀指出，今日销售分不同组别进行，据代理透露，有多组大手准买家有意购入4伙，可见市场上除了用家客外亦不乏投资客，视乎情况有望短期内加推新一批单位应市。黄光耀另指，同系列6B期项目招标情况亦见理想，有机会明日公布新招标成交个案。

DEEP WATER SOUTH 6A期今日展开首轮销售。

陈永杰：大手买家逾1.288亿购10伙

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行录大手买家斥资逾1.288亿元购入10伙，包括6间两房、4间一房单位。

美联高级董事布少明说，该行有客人计划斥资约4,000万元买4间1房，主要作投资之用。该行客源中内地客占比逾一半，预计项目单位呎租能达80元，回报约4厘。