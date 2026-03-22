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红磡首汇首日获逾3000人次睇楼 速收350票超额6倍

新盘速递
更新时间：09:34 2026-03-22 HKT
发布时间：09:34 2026-03-22 HKT

恒基旗下红磡首汇日前开价后，昨首日开放示范单位予公众参观，吸引超过3,000人次到场参观，该盘昨首日即收350票，超额认购6倍。

首汇昨开放位于尖沙咀商厦示范单位参观，就现场所见，吸引大批睇楼客趁周末假期到场参观，以了解项目间隔质素，现场不时出现睇楼人流，整体气氛理想；而邻近展销厅及商场内亦见有不少代理积极捞客，并向途人介绍最新市况及项目特色等。另外，该盘将于今日公布最新销售部署。

土瓜湾壹沐单日售出33伙

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，首汇展销中心昨首日对外开放，吸引大批客户到场参观，项目提供2房、3房及4房等大户型单位，加上位置开扬，大部分单位可享海景，在首日迎来超过3,000人次入场参观，并录得约350票登记，超额约6倍。

同日，土瓜湾壹沐单日亦售出33伙，成交金额录得逾1.8亿。

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