新盘货尾单日沽59伙 瑧博及柏蔚森II等纷录成交

新盘货尾市场昨单日录约59宗成交，新世界旗下九龙城瑧博昨沽出26楼C室天台特色户，面积244方呎，属1房间隔，附连184方呎天台，成交价618万，呎价25,328元，呎价创项目新高。该盘至今累售117伙，占全数单位逾97%，套现近9亿，现时全盘仅余最后3伙天台特色户待售。

柴湾海德园连沽2伙

同系与远东合作发展的启德柏蔚森II亦标售3座22楼B室，面积383方呎，2房设计，以953.8万售出，呎价24,903元，创同类单位双新高。项目现时累售914伙，合共套现逾66亿。若自现楼销售后至今计，售出257伙，套现逾20亿。

此外，太古地产旗下柴湾海德园连沽2伙，其中3座20楼C室，面积547方呎，成交价910.7万，呎价16,649元。