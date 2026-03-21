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海瑅湾I示范单位参观现人流 部署下周加推

新盘速递
更新时间：16:50 2026-03-21 HKT
发布时间：16:50 2026-03-21 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，昨以折实平均呎价约15,588元推出首批254伙，其示范单位现场吸引不少睇楼客参观，该盘将于明日起收票，预计最快下周加推。

信和执行董事田兆源表示，项目现时有不少用家及投资客参观，客源方面，将军澳区占约5成，亦有不少来自港岛东及启德区，另外亦有不少为外籍人士。项目日前招标客源中，可见有不少买家来自北角及鲗鱼涌，另外亦有3成为内地客，预计未来入票客源中亦有2至3成为内地客。项目将于明日正式收票，预计下周将加推新价单。

田兆源亦补充，下周一将展开第二轮截标，相信有机会录4房海瑅天的招标成交。

项目连日来继续开放项目示范单位予公众参观，成功吸引不少准买家前来参观。就位于尖沙咀商厦的展销厅现场所见，不少准买家与代理一同前来，研究单位间隔及项目优势，陆续亦有客户排队等候，人流相当不俗，当中可见有年轻客身影，同时亦有家长带同小孩前来参观。

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