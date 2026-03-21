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映居加推72伙 入场售价643万

新盘速递
更新时间：14:29 2026-03-21 HKT
发布时间：14:29 2026-03-21 HKT

建灏及市建局合作发展的旺角新盘映居，自公布首张价单以来，市场反应热烈，为回应市场需求，发展商公布今天加推价单第2号，涉及72伙，加推单位全数为中高层户，扣除最高12%折扣优惠后，折实售价由643.28万至888.8万元，折实呎价由18,755至25,614元。

扣除景观楼层因素实际加价1%

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，映居昨日起正式收票，鉴于市场反应热烈，为应市场需求，集团今日公布继续以「高铁概念至笋价」推出价单第2号，加推单位全数为中高层户，以12楼A单位为例，扣除景观楼层因素后实际加幅约1%。

价单第2号共涉及72伙，大部分景观质素大幅升华，涵盖66个标准单位及6个位于28楼「行政楼层」顶层连天台特色户，全属睡房连书房户型，实用面积由 338至347方呎。买家继续可享多项置业优惠，折扣优惠维持最高12%，同时亦继续推出「大手客现金回赠优惠」，大手买家更额外可享现金回赠金额介乎楼价之1.5% 至2.25%。

项目计划短期内推出销售安排，最快下星期内销售。为让更多准买家能成功购入心仪单位，项目不排除设有大手客时段，同时会照顾一般用家，预留足够单位予拟购入1至2伙的准买家。

已在大湾区城市推广及路演

建灏销售部副总裁吴傲楠指，映居预计关键日期为今年10月31日，属同区罕有的超短期楼花新供应。加上项目毗邻港铁奥运站及旺角站，位置优越，交通便利，一站之隔即达高铁香港西九龙站，迅即接通大湾区以至内地多个城市，瞬间贯通南北双核心商圈。为配合销售，项目已在大湾区城市展开大规模推广及路演，并接获大量内地大手买家查询，当中9成为投资客，表示有意购入2伙或以上单位作长线投资，亦包括近期高铁概念新盘的向隅客。

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