Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康城海瑅湾I首推254伙招标 大批准买家到场递交标书

新盘速递
更新时间：15:15 2026-03-20 HKT
发布时间：15:15 2026-03-20 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，今日起招标发售254伙，首日招标时间由上午10时起，吸引大批准买家及代理到场递交标书，项目于同日中午12时截标。

日出康城第13期海瑅湾分两期发展，共提供2,550伙，率先推售的海瑅湾I，提供1,266伙，面积介乎323至1,716方呎，户型多元化，包括1房至4房，主打2房户型。

该期数细分1A、1B、2A及2B座，每座楼高63楼，面积323至1,716方呎，最细单位为1A座6楼E室，属于1房连开放式厨房间隔，单位面积323方呎，附连54方呎平台。

全盘面积最大单位位于1A座72楼A室，属4房2套顶层特色户，单位面积1,716方呎，附连719方呎平台及1,209方呎天台，料享开扬海景。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
19小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
7小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
8小时前
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
4小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
11小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
2026-03-19 13:00 HKT
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
3小时前