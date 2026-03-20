康城海瑅湾I首推254伙招标 大批准买家到场递交标书

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，今日起招标发售254伙，首日招标时间由上午10时起，吸引大批准买家及代理到场递交标书，项目于同日中午12时截标。

日出康城第13期海瑅湾分两期发展，共提供2,550伙，率先推售的海瑅湾I，提供1,266伙，面积介乎323至1,716方呎，户型多元化，包括1房至4房，主打2房户型。

该期数细分1A、1B、2A及2B座，每座楼高63楼，面积323至1,716方呎，最细单位为1A座6楼E室，属于1房连开放式厨房间隔，单位面积323方呎，附连54方呎平台。

全盘面积最大单位位于1A座72楼A室，属4房2套顶层特色户，单位面积1,716方呎，附连719方呎平台及1,209方呎天台，料享开扬海景。