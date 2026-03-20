康城海瑅湾I招标沽61伙 每呎高见2.22万
更新时间：17:52 2026-03-20 HKT
发布时间：15:15 2026-03-20 HKT
发布时间：15:15 2026-03-20 HKT
信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，今日起招标发售254伙。发展产公布首轮招标结果，首日即录61宗招标成交，全数逾千万交投，吸金逾8.86亿元，当中首批招标单位中成交最高成交呎价22,290元。
该单位为3房巨铸海瑅钻，第1A座38楼A室，面积891方呎，3房1套加工作间(连洗手间)，成交总价为1,986万元，呎价22,290元。另有，大手客斥资逾1.3亿元连扫9伙海瑅璟，而海瑅璟连26宗成交，最高成交呎价单位为2B座60楼A室，成交价为1,586万元，呎价20,465元。
首推254伙招标 大批准买家到场递交标书
海瑅湾I今日起招标发售254伙，首日招标时间由上午10时起，吸引大批准买家及代理到场递交标书，项目于同日中午12时截标。
日出康城第13期海瑅湾分两期发展，共提供2,550伙，率先推售的海瑅湾I，提供1,266伙，面积介乎323至1,716方呎，户型多元化，包括1房至4房，主打2房户型。
该期数细分1A、1B、2A及2B座，每座楼高63楼，面积323至1,716方呎，最细单位为1A座6楼E室，属于1房连开放式厨房间隔，单位面积323方呎，附连54方呎平台。
全盘面积最大单位位于1A座72楼A室，属4房2套顶层特色户，单位面积1,716方呎，附连719方呎平台及1,209方呎天台，料享开扬海景。
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