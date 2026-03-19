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旺角映居录逾5500人次参观 最快本周提价加推

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更新时间：17:15 2026-03-19 HKT
发布时间：17:15 2026-03-19 HKT

建灏及市建局合作发展的旺角映居自公布首张价单及开放示范单位后，成功吸引市场关注，项目至今录逾5,500参观人次。发展商表示，将于周内加推新价单，不排除尽推余下所有单位，并有一定提价空间，短期内上载销售安排。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目于周一起开放示范单位予公众参观，至今已成功录逾5,500人参观。客源方面，逾一半来自九龙区，其余则来自港岛及新界区，另外由于项目邻近西九龙高铁站，因此有约5成为内地客，当中涵盖用家及投资客。另外，整体而言有约6成为用家及家庭客，4成为投资客。

郑智荣续指，项目备受市场期待，因此预计于周内加推新价单，不排除尽推余下所有单位，短期内上载销售安排。首批推出单位较近期推售楼盘有所折让，因此未来加推单位有一定提价空间，提价幅度不多于2成。

郑智荣亦提到，美联储局宣布利率不变，对整体住宅市场影响不大。由于近期定期存款利率对比以往有所下滑，因此不少资金亦已转移至回报率更高的住宅市场，同时成为买家动力。另外市场预计年内会迎一次减息，因此认为对未来住宅市场走势有帮助。

为配合销售，发展商亦伙拍美联推出置业优惠。美联高级董事布少明表示，由即日起至4月30日，凡经美联购买项目任何单位的首5名买家，即可获赠约16,000元「高铁旅游礼券」，总值约8万元。

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