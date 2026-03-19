红磡首汇日内开价 首批推50伙 即睇示范单位

恒基旗下红磡首汇日内开放示范单位给予公众参观及开价，涉约50伙，视乎市场反应，不排除短期加推更多单位。

恒基旗下红磡首汇日内开放示范单位给予公众参观及开价，涉约50伙，视乎市场反应，不排除短期加推更多单位。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，是次为系列项目中首度提供4房，仅设21伙，享有海景，相信会受市场追捧。项目至今已接获逾百个查询，日内开放示范单位给予公众参观开价，涉约50伙，视乎市场反应，不排除在开售前加推更多价单。

林达民指出，BAKER CIRCLE系列4期开售至今已套现70亿元，近期更录系列双新高成交，1伙顶层特色户成交呎价达3.4万元，总售价2,185.8万元。

恒基高级副总经理范文浩说，首汇示范单位以23楼A室为蓝本搭建，面积600方呎，为4房1套间隔。单位层与层之间高度约3.3米，展现空间感。客饭厅以长方形布局，配合L型开放式厨房设计，而由客饭厅延伸至「三合一」露台，全长约6.9米，空间感十足。

首汇23楼A室示范单位

主人睡房更配备嵌入式智能消毒衣柜，特设三款厨柜柜门饰面及客饭厅墙身油漆颜色（只适用于其中一面指定墙壁）组合供买家选择。