新盘大手客续扫货 滶晨获买家逾1.18亿连购2伙

新盘大手客扫货停不了，新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸滶晨II，最新获一组本地大手豪客斥资逾1.18亿，连车位购入2伙面积1294方呎、4房双套连工作间设计单位，分别为第2座35楼P1室，成交价6060.6万，呎价46836元，以及第2座32楼P1室，成交价5795万，呎价约4478。

长实与港铁合作发展的港岛南岸Blue Coast，昨日再添一宗4房户招标成交，单位为第1A座19楼B室，4房1套连储物房间隔，面积1267方呎，成交价3724.98万，呎价29400元。长实营业部副首席经理杨桂玲表示，目前1A座可供发售4房单位仅余3伙，集团将按计划于本周六调高4房户的招标意向价，最高加幅为4%，稍后加推时亦有机会再度调整价格。

恒基牵头发展的启德天泷，昨日连沽4伙，套现近1.2亿。恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，项目最新售出的单位，包括2座20楼A室，面积1173方呎，4房双套间隔，成交价4365万，呎价37212元；以及2座21楼A室，面积1173方呎，同属4房双套间隔，成交价4388万，呎价37408元。

华懋与港铁合作发展的何文田站上盖瑜一．天海，最新售出第1A座3楼C室，面积591方呎，2房间隔，成交价1582.95万，呎价约26784元。

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