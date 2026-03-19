港铁邓智辉及信和黄永光参观海瑅湾I展销厅 项目明截标 料下周公布价单

信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾I明日为首个截标日，料反应理想，有机会于下周公布首张价单，推出中小型单位应市；项目今日更获信和及港铁高层参观。

信和主席黄永光及港铁常务总监（物业及国际业务）邓智辉到场参观海瑅湾项目展销厅，并由信和执行董事田兆源介绍住宅会所模型及项目优势，指项目用料上乘。

信和执行董事田兆源表示，准买家对招标单位的反应理想，明日为首个截标日，料下周会公布价单。

田兆源解释指，项目细单位亦接获不少查询，跟海景大单位的客源大约各占一半。其中有不少大手客打算买多于1伙，例如买一个海景大宅自住，再购入项目中小型单位放租。另有外籍准买家钟情项目海景及丰富会所设备，来自韩国等地。

8.3万呎会所曝光

田兆源再介绍，项目住宅会所连园林面积达8.3万方呎，分为5大主题空间，迎合不同种类住户需要，室内泳池约25米，室外泳池达50米，合共长达75米。

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