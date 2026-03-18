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云向加推146伙 每呎均价1.43万

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更新时间：16:05 2026-03-18 HKT
发布时间：16:05 2026-03-18 HKT

永泰旗下粉锦公路云向，今日加推新一批单位，涉及146伙，面积由218至303方呎，属开放式及1房单位，价单定价由374.1万至615.3万元，价单呎价约16,064至20,741元，扣除20%折扣优惠后，折实售价约299.3万至492.3万元，折实呎价12,854至约16,595元，折实平均呎价约14,328元；发展商表示属原价加推，预计市场势将反应热烈。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，参观人士反应热烈，包括不少在周边工作的专业人士，与经常往来大湾区的企业家，反映区内自用及投资的买家，均对云向单位需求殷切。云向云集5大优势，包括东铁便利优势、5大关口地利、前临高尔夫球场、北都发展先机及强大大学网络，极具投资价值。

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