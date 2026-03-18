鸭脷洲璟南周五开现楼参观 短期内推招标 示位首曝光 单位宽阔四正 主人套房设特大转角玻璃镜

大昌地产港岛南鸭脷洲现楼豪宅新盘璟南，于今日率先开放2伙现楼标准单位供传媒参观，发展商表示将于周五起开放公众参观，并因应市场反应，短期内推出招标，料采惜售策略。

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大昌地产营业部主管周俊豪表示，项目早前开放指定人士预约参观特色单位，有见市场对项目标准户存好奇，因此决定今明两日供传媒及代理参观项目标准户示范单位，周五起开放公众参观。

周俊豪续指，项目早前开放特选客户参观，当中客源有约4成为新香港人及内地客、逾4成为香港本地客，有不少为同区住户。另外，客源中有约5%为外籍客，包括西方国家及中东客户，相信可能受外围政治局势影响而决定投资香港物业市场。

周俊豪提到，项目主打大银码住宅，因此全盘单位目前均倾向以招标形式发售。目前将视乎参观情况及市场反应，考虑短期内推出应市。由于豪宅买少见少，料采「善价而沽」惜售策略，因应市况推盘。

发展商今日开放2伙无改动示范单位予传媒参观，其中5楼A室，面积1,709方呎，4房双套间隔，单位宽阔四正，客饭厅呈长方设计，长约8米，阔约4.5米，空间感十足且间隔分明。

璟南5楼A室示范单位：

寝室方面，主人套房位处单位一隅，私隐度高，并设有空间供作独立衣帽间。主人浴室配备约1.7米长特大浴缸，让住户可享如度假般的沐浴体验。

另一伙为5楼B室，面积1,598方呎，同为4房双套间隔。单位设落地玻璃趟门，连接室外露台，可外望深湾一带海景。主人套房则设有特大转角玻璃镜，可外望泳池景及玉桂山翠绿美景。

璟南5楼B室示范单位：

璟南坐落于鸭脷洲海旁道18号，提供38个实用面积由1,598至3,523平方呎，均为4房大宅。项目以南意海岸风情为设计灵感，为住户提供尊尚的临海居住体验。