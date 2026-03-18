亲海駅复式户938万沽 每呎造价1.79万

长实旗下油塘亲海駅II，今日最新录得复式户成交，为3座B8室，面积523方呎，另连171方呎天台，属2房连天台Sky Villa复式户，以招标形式售出，买家选用90天成交期，成交价938万元，呎价17,935元。

市场消息透露，买家为同区换楼客，一直对特色单位情有独钟，尤其心仪项目复式设计于市区十分罕有，加上位置便利，只需步行数分钟即可到达油塘站。日前参观现楼后，买家翌日再偕家人前往视察，家人对现楼环境深感满意，最终决定入标，计划购入作自住用途。

项目现仅余最后2伙复式户及1伙海景3房户。