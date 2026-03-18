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首汇今上楼书涉241伙 最快周内开价

新盘速递
更新时间：15:45 2026-03-18 HKT
发布时间：15:45 2026-03-18 HKT

恒基旗下红磡首汇今上载楼书，设241伙，提供1房至4房，最快周内开价，涉不少于50伙。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，项目提供1房至4房间隔，首度提供4房1套单位，设22伙，面积由560至850方呎，其中1伙为附连私人平台和天台的特色单位，面积850方呎。项目另设111伙2房及42伙3房1套单位，供占全盘逾60%。

林达民指出，项目正式启动销售流程，近日将开放示范单位，最快周内开价，首张价单涉不少于50伙。定价会参考同系项目，其中THE HADDON近3个月录得80宗成交，平均成交呎价约2.2万，并将按市价推盘，认为项目更多单位享海景，且楼花期不长，料受市场欢迎。视乎反应，不排除首轮销售前加推。

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