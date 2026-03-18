DEEP WATER SOUTH暂收1500票 周日推售93伙

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目DEEP WATER SOUTH 6A期上周开价，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，6A期连日来已录得4000人次参观，迄今已录得约1500个登记，超额认购15倍，今日公布项目销售安排，将于周日（22日）发售价单全数93伙，推售当日分三组进行拣楼，其中S组供6B期曾购入单位的买家进行认购，可购1至4伙；A组买家可购3至8伙、最后B组买家可购1至2伙，预留约70%单位供大手组别认购，即最少有30%单位供B组买家认购，若全数单位沽清价单计总值13.93亿，折实计约11.85亿。

黄光耀续称，现时入票中，约占40%为内地客、60%为本地客，当中包括专才，专业年轻客等，入票不乏大手买家，据代理资料显示，有约10组客有意购1层以上，涉及4伙，大手客票量约占20%，另外亦有6B期已购单位买家有意购6A期细单位收租，预计项呎租可达70元，回报料超过3厘。