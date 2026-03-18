海瑅湾I最快月内开价 不少大手客有意购入

信和伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I部署推售，信和执行董事田兆源表示，旗下海瑅湾I日前上载销售安排，将于本周五以招标方式推售，项目收到不少查询，对项目海景单位有兴趣，当中包括内地客，亦有不少大手客有意购入单位，有大手客不单有意购2伙，亦有想大手购5至6伙，期望周五可以开标，视乎反应再决定推售安排，有机会月内开价。

2B座38楼A室示位相：

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