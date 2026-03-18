群盘突击围城掀起大混战 楼花盘销情频报捷 6盘逾3600伙列阵抢推

中东战事持续，无碍本港新盘销情，早前推售多个焦点盘连番报捷，发展商亦加快推盘步伐，多个项目部署短期推售，瞄准正在升温的一手市况。信和旗下将军澳日出康城海瑅湾I推出254伙招标发售，建灏旺角映居亦已开价，新地荃湾横窝仔街项目昨日命名形瑨并月内上载楼书，恒基红磡首汇、宏安黄大仙荟淳及大昌地产港岛南璟南亦紧接短期内推售。上述6盘合共提供逾3600伙，势掀起大混战。

海瑅湾I周五起招标

信和伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾I，日前已上载首张销售安排，推出254伙于本周五（20日）起以招标方式发售，涵盖2房连书房、3房及4房单位，面积介乎599至1154方呎，全数单位均可享有海景，属最优质单位。

海瑅湾I日前已上载首张销售安排，推出254伙于本周五（20日）起以招标方式发售。

形瑨月内上楼书

新地突击公布推售荃湾项目形瑨，新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，项目贯切集团「形品」系列，以年轻买家为主要对象，整个项目合共提供462伙，提供1房至3房间隔，另有特色单位，当中2房占约70%、1房占约20%，余下为3房及特色户，特色户包括连天台及连平台特色户，可满足不同置业人士住屋需求，项目预计月内上载楼书，并积极打造示范单位，预计最快下月推售。

谭锡湛续称，形瑨为集团区内自爵悦庭后，相隔20年推售的新盘，区内亦已有6年缺乏新盘供应，项目订价参考区内荃湾西屋苑造价，亦会参考九龙区新盘，本周四开始将于荃湾广场进行路演，项目预计关键日期为2027年4月底。

相关文章：荃湾横窝仔街项目命名形瑨 提供462伙 已获批售楼纸 最快月内上楼书

映居最快下周开售

建灏地产与市建局合作发展的旺角映居，昨日亦抢先开价，首批推出50伙，折实平均呎价18888元，单位面积301至347方呎，全属1房连书房间隔，折实售价介乎579万至716.5万，呎约1.68万至2.2万。

项目已开放示范单位供参观及进行收票，最快下周进行首轮销售，近期大手客入市成风，发展商透露，将视乎市场反应，有机会尽推全数122伙发售。

相关文章：映居开价首批50伙 每呎均价1.88万 即睇单位示位相

旺角映居，昨日亦抢先开价，首批推出50伙。

首汇今公布销售部署

新盘推售浪接浪，恒基旗下红磡首汇将于今日公布最新部署，项目共提供241伙，主打中至大型单位，标准户提供1房至3房户型外，亦首次引入4房大户，其中最瞩目为顶层天际特色户，为29楼A室，面积达850方呎，附设有面积达445方呎的双空中私人平台，并设有面积达719方呎天台，单位为4房连套房加储物室间隔，项目部份单位更可享有海景。

红磡首汇将于今日公布最新部署，项目共提供241伙，主打中至大型单位。

荟淳今开示范单位

宏安黄大仙荟淳部署推售，宏安地产执行董事程德韵表示，黄大仙荟淳采用法国王室御用品牌及升级智能门锁。项目亦于今日抢先展示示范单位，意味著将于短期内正式公布首张价单。

荟淳共提供195伙，涵盖开式、2房及3房户型，标准单位面积介乎202至520方呎，主打2房户占逾60%，项目关键日期为今年8月底，属极短期楼花，同系位于鸭脷洲项目Coasto，昨日以招标方式售出16楼D室，面积287方呎，属1房间隔，并附设169方呎平台，单位以780万售出，呎价高见27178元创同类单位新高，买家为投资客，打算作长线收租用途。项目全数93伙已沽清，套现超过5.5亿。

宏安地产营业及市务总经理黄文浩表示，集团现正积极筹备同属利东站的另一全新项目PORTO，早前已上载楼书，有望最快下个月推售。

璟南亦部署推售，将于今日展示现楼示范单位，整个项目只有38伙。

璟南今展示现楼优势

大昌地产旗下港岛南豪宅项目璟南亦部署推售，将于今日展示现楼示范单位，整个项目只有38伙，早前已上载楼书，提供38伙，全属4房大户，面积1598至3523方呎，发展商早前已预告，全数单位将以招标方式发售。